"Expulsão de Neymar? O primeira cartão amarelo que recebeu foi muito grave..."

Declarações de Christophe Galtier, treinador parisiense, após o PSG-Estrasburgo (2-1), jogo relativo à 16.ª jornada da Ligue 1.

Mbappé marcou uma grande penalidade decisiva, aos 90+5': "Ele está a continuar o que fez no Campeonato do Mundo. Ele teve muitos poucos dias de descanso, mas o facto de ter estado na final da competição, mesmo com alguma tristeza, permitiu-lhe manter-se com ritmo. Desde o seu regresso, ele estava ansioso para jogar estes dois jogos [Estrasburgo e Lens, no domingo] e para os ganhar. Ele foi um gatilho, graças ao seu altruísmo e determinação. Ele arrastou toda a equipa e nós conseguimos vencer no final. Hoje em dia há grandes penalidades em quase todos os jogos da Ligue 1, por isso sabia que íriamos ter uma. Foi bom para nós ter vindo naquele momento e Kylian não hesitou".

Como avalia as exibições de Marquinhos e Neymar? "Ao contrário de Hakimi e Kylian, que foram até ao final do Mundial com ritmo, eu suspeitava que seria mais difícil para aqueles que tiveram dez a 12 dias para recuperar e apenas quatro sessões de treino para se prepararem para o jogo. Mas Marquinhos encontrou de imediato o ritmo certo, foi decisivo e mostrou um grande estado de espírito, com um desejo real de não sofrer golos. Foi um pouco como o Neymar, que alternou entre o jogo alto e baixo. Ele não andou pelas zonas que lhe indiquei. Posso compreender que ele esteja zangado e frustrado [com a expulsão]. Consigo compreender o segundo cartão amarelo, pela simulação. Mas o primeiro que recebeu é muito grave, comparado com o número de faltas que sofreu antes, não foram pequenas...".

Marco Verratti renovou até 2026: "É um sinal forte dele e do clube, que quer manter os jogadores principais. Ele é o melhr do Mundo na sua posição e tem um registo muito particular e atípico. Temos frequentemente jogadores com a estatura dele nessa posição, como Thiago Motta [antigo jogador], mas ele traz algo mais para a mesa e é excecional".