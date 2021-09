Expulsão frente ao Atlético pode travar renovação no Milan: "Arruinou o jogo"

Médio não acabou o jogo com o Atlético de Madrid

Com contrato até 2022, Frank Kessié é uma das grandes incógnitas do futuro do Milan. E a expulsão frente ao Atlético não terá ajudado em nada o jogador.

Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o médio "arruinou o jogo" para a sua equipa, claramente mais forte enquanto a partida foi de 11 contra 11. A expulsão, segundo o mesmo jornal, pode ser um fator importante no momento em que as diferentes partes se sentem à mesa para tentar a renovação.

Frank Kessié, um dos jogadores mais utilizados por Pioli, tem contrato com o AC Milan até 2022.

Recorde-se que o Atlético acabou por dar a volta ao encontro e venceu por 2-1, encontro do grupo do FC Porto.