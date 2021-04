"Expulsão da Champions? Ameaças de quem confunde monopólio com propriedade"

Florentino ​​​​​​​Pérez, presidente do Real Madrid, falou pela primeira vez após o anúncio da Superliga Europeia, no programa El Chiringuito.

Expulsão da Liga dos Campeões: "São ameaças de alguém que confunde um monopólio com propriedade. Não há necessidade de ameaçar, temos de dialogar. Oferecemos um formato que acreditamos salvar o futebol, tal como eles acreditavam quando criaram a Taça Europeia. Eles não vão expulsar Madrid da Liga dos Campeões, com certeza. Nem a cidade... Tebas? É outra... Primeiro é preciso ser mais transparente, a UEFA não se distinguiu pela sua transparência. Os monopólios estão acabados. O futebol está prestes a ser arruinado. Não os grandes, todos eles. Se não há dinheiro nos grandes clubes, eles não compram jogadores de outros. É uma pirâmide."

PSG: "O PSG? Não convidámos, fechámos o acordo com 12 clubes. Temos 12 e podemos ter 15. Bayern? Quando isto se soube, não sei por que razão, alguém disse que íamos acabar com as ligas. As ligas são o pilar de tudo."

Formato da Liga dos Campeões: "A Liga dos Campeões é atrativa a partir dos quartos de final, o resto é de pouco interesse. Jogámos contra equipas modestas que não são atrativas. Quando temos o dinheiro que falamos e o partilhamos, acreditamos na solidariedade. Acreditamos na solidariedade e nos valores."

Meritocracia: "A meritocracia não pode existir para 50 equipas. Nápoles, Roma também terão direito... Se não for num ano, será no ano seguinte. Mas o que faz dinheiro são os 15 que jogarão uns contra os outros todas as semanas, será o maior espetáculo."

As cinco equipas convidadas: "Falamos de três países... Não sabemos quais os critérios que vamos utilizar, vamos trabalhar nisso. Será mérito desportivo. Fizemos uma declaração que, se a lermos, é perfeita a explicar. Falaremos com a FIFA, com a UEFA. Não é um campeonato fechado."