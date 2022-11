Julián Calero, antigo adjunto de Julen Lopetegui e atual treinador do Burgos, explicou, em conferência de Imprensa, o que considera ser a diferença entre "jogar bem" e "jogar bonito". As declarações tornaram-se virais em Espanha. Ora veja, no "tweet" abaixo:

De salientar que o Burgos ocupa o primeiro lugar da II Liga espanhola, com 27 pontos, os mesmos do segundo classificado, Alavés.