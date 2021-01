Explica fracasso no Real Madrid e aborda dupla com avançado em foco: André Silva

Jovic foi oficialmente apresentado no Eintracht Frankfurt, onde já leva três golos no regresso.

Luka Jovic regressou ao Eintracht Frankfurt, agora cedido pelo Real Madrid, e leva três golos marcados em igual número de jogos. Os adeptos sonham com uma dupla demolidora com o português André Silva, que tem protagonizado uma temporada sensacional, com 15 remates certeiros até ao momento.

"Ainda é muito cedo para falar disso [da dupla com André Silva]. Quanto mais tempo jogarmos juntos, melhor encaixaremos. É uma boa pessoa e de certeza que vamos trabalhar bem", declarou o sérvio, ex-Benfica, que foi oficialmente apresentado aos jornalistas esta terça-feira.

Sobre a passagem pelo clube merengue, admite que nem tudo correu bem. "Tive azar no Real Madrid. As lesões prejudicaram-me e no plano privado também não foi bom. Sinto-me feliz por ter podido regressar a Frankfurt, onde me receberam de forma maravilhosa", disse.

No clube merengue, Jovic fez dois golos em 27 jogos na última época. Na atual disputou cinco partidas, sem qualquer golo, antes de voltar à Bundesliga.