Experiente avançado regressa ao Schalke 04 três anos depois

Huntelaar é reforço do Schalke 04

Redação com Lusa

Holandês de 37 anos esteve ao serviço do Ajax nas últimas três temporadas e meia.

O experiente avançado internacional holandês Klaas-Jan Huntelaar vai voltar a representar o Schalke 04, tendo assinado contrato até final desta temporada, anunciou esta terça-feira o clube da Liga alemã, no qual alinha o português Gonçalo Paciência.

Huntelaar, de 37 anos, esteve ao serviço do Ajax nas últimas três temporadas e meia, depois de sete anos no clube alemão, pelo qual anotou 126 golos em 240 jogos, entre 2010 e 2017.

"Precisamos de ganhar jogos e marcar golos para subir na classificação. Quero ajudar o clube a manter-se no primeiro escalão. O lugar do Schalke é na Bundesliga e é nossa responsabilidade garantir isso mesmo", afirmou Huntelaar, em declarações divulgadas no sítio oficial dos "mineiros".

Ajax e Schalke não divulgaram os contornos do negócio, sendo que o ponta-de-lança, que conta 76 internacionalizações e 42 golos pela seleção dos Países Baixos, terminava contrato com o clube de Amesterdão no final desta época.

Antes da primeira experiência no Schalke 04, Huntelaar representou De Graafschap, PSV, AGOVV, Heerenveen, Ajax, Real Madrid e Milan. Em 2017, regressou ao Ajax e esta temporada somava sete tentos em 14 partidas pelo emblema holandês.

No Schalke 04, que ocupa o último lugar da Bundesliga, com apenas uma vitória em 16 jornadas, o avançado vai fazer concorrência ao internacional português Gonçalo Paciência, que está emprestado pelo Eintracht Frankfurt.