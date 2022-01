Patrice Evra e Carlos Tévez, aqui ao serviço do Manchester United

Declarações de Patrice Evra, antigo internacional francês e ex-jogador de clubes como Mónaco e Manchester United, em sessão de perguntas e respostas com os leitores do jornal francês "Le Parisien".

Numa sessão de perguntas e respostas com os leitores do jornal francês "Le Parisien", Patrice Evra, antigo internacional francês e ex-jogador de clubes como Mónaco e Manchester United, que recentemente lançou a sua autobiografia "I love this game" [Eu adoro este jogo], não deixou nenhum assunto por abordar.

Questionado sobre a homossexualidade no mundo do futebol, o antigo futebolista admite que é, para muitos, um tema tabu, revelando um momento que viveu em Inglaterra.

"Quando estive em Inglaterra, levaram uma pessoa para que falasse à equipa sobre a homossexualidade. Alguns dos meus companheiros disseram nessa conversa: "Vai contra a minha religião, se houver um homossexual neste balneário, tem de deixar o clube"", começou por recordar.

"Nesse momento eu disse: "Calem-se todos. Conseguem imaginar? Já joguei com jogadores que eram homossexuais... Um a um, abriram-se comigo porque tinham medo de falar sobre o assunto de outra forma. Existem pelo menos dois jogadores por clube que são homossexuais. Mas no mundo do futebol, se o dizes, acabou-se", concluiu o francês.