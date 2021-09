Exibição do Tottenham alvo de críticas: "Parecia homens contra rapazes"

Roy Keane apontou as falhas da equipa de Nuno Espírito Santo, com Kane em foco... pela negativa.

Roy Keane, antigo internacional irlandês que foi figura no Manchester United, não poupou a exibição do Tottenham na partida com o Chelsea, ganha pelos atuais campeões europeus por três golos sem resposta. Em declarações à Sky Sports, Keane apontou à falta de argumentos da formação orientada por Nuno Espírito Santo.

"Parecia homens contra rapazes. O Tottenham esteve muito mal, nem queria acreditar", afirmou. Pode-se ter um dia mau e perder, mas a falta de vontade e em particular o segundo e terceiros golos... O jogo tem 90 minutos, a ideia de que a equipa esteve bem nos primeiros 45 minutos não interessa", prosseguiu.

Nem Kane, principal estrela do Totetnham, escapou às críticas. "O Chelsea é uma equipa brilhante, vimos isso com as substituições, qualidade pura. Não tenho problemas com o facto de os spurs terem menos qualidade. Mas a atitude... E incluo o Harry Kane, a sua linguagem corporal, o seu desempenho, meu Deus...", rematou.

Após o nulo (0-0) ao intervalo, os blues inauguraram o marcador aos 49 minutos, por intermédio do brasileiro Thiago Silva, e dilataram a vantagem pouco depois, aos 57, através do francês N"Golo Kanté, num remate que ainda desviou em Eric Dier e traiu o guarda-redes dos spurs Hugo Lloris.

O alemão Antonio Rudiger iria fixar o resultado aos 90+2 minutos, consumando a quarta vitória dos campeões europeus na Premier League, na qual dividem a liderança com Liverpool e Manchester United, todos com 13 pontos e ainda invictos na competição.