Luis Díaz foi titular no Chelsea-Liverpool, na final da Taça da Liga inglesa, e foi substituído no prolongamento, deixando muito boa impressão aos adeptos. Veja os melhores lances do avançado colombiano, com especial destaque para um pormenor aos 1:44 minutos. Os reds venceram o troféus, nas grandes penalidades, após um empate 0-0.