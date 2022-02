Exército da Ucrânia pode recrutar brasileiro do Shakhtar com dupla nacionalidade

Júnior Moraes, dianteiro nascido no Brasil, está à disposição das forças militares do país sob ataque da Rússia por se ter naturalizado ucraniano há três anos.

Declarado o estado de mobilização na Ucrânia, o que permite o recrutamento de homens entre os 18 e os 60 anos para o serviço militar, Júnior Moraes, avançado brasileiro do Shakhtar Donetsk pode ser chamado a integrar o exército ucraniano para fazer face à ofensiva bélica da Rússia, iniciada na passada quinta-feira.

A viver um momento de apreensão e receio, o dianteiro, denota o jornal "GloboEsporte", é "único dos 30" futebolistas canarinhos que atuam na primeira divisão do país - cuja próxima edição ficou sem data para começar - do leste europeu com dupla nacionalidade, obtida em 2019.

Por agora, e enquanto o confronto grassa em várias zonas da Ucrânia, Júnior Moraes está, segundo o jornal brasileiro, situado num hotel da região de Kiev, juntamente com colegas brasileiros do Shakhtar, num espaço improvisado para proteção.

Formado no Santos, Júnior Moraes, atualmente com 34 anos, mudou-se para a Ucrânia em 2011, para vestir a camisola do Metalurg Donetsk, clube situado numa região que foi das primeiras a enfrentar os ataques militares russos.

Júnior Moraes manteve-se por vários anos no país do leste europeu. No mesmo ano de chegada, foi empresta ao CSKA Sofia e, em 2015, assinou pelo Dínamo Kiev, clube da capital, antes ser rumar ao futebol chinês em 2017, mas por pouco tempo.

Quatro meses depois, transferiu-se para o Shakhtar Donetsk, clube que continua a representar, apesar da próxima edição da liga ucraniana de futebol ter sido suspensa à custa do confronto bélico protagonizado pela Rússia na Ucrânia. Em 2019, decidiu naturalizar-se ucraniano e serviu, depois, a seleção.

Agora, ao invés de entrar num relvado de futebol para atacar a baliza contrária e marcar golos, Júnior Moraes, em função do estado de mobilização decretado na Ucrânia, poderá integrar o exército e passar à defesa do território ucraniano.