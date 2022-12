"Excesso de peso" afasta internacional inglês das contas de Guardiola

Kalvin Phillips não esteve presente no recente jogo com o Liverpool e tem trabalho pela frente.

Kalvin Phillips já regressou do Mundial do Catar, onde participou apenas em dois jogos de Inglaterra, mas ainda não é opção para Pep Guardiola. Motivo? Uns quilos a mais. O médio não foi chamado para o recente jogo da Taça da Liga inglesa, com o Liverpool, e o treinador do Manchester City explicou o motivo.

"Não está lesionado, chegou com excesso de peso. Não chegou em condições de treinar e jogar", disse o espanhol.

Guardiola não escondeu, por outro lado, que anseia pelo regresso à boa forma do ex-jogador do Leeds. "Quando estiver pronto, irá jogar, porque precisamos muito dele", vincou.

Kalvin Phillips cumpre a primeira temporada nos citizens e participou em quatro jogos até ao momento.