Ex-técnico do Werder Bremen suspenso por usar certificado de vacinação falso: "Ainda tenho medo..."

Markus Anfang, ex-treinador do Werder Bremen que recebeu uma suspensão de um ano após ter sido apanhado a utilizar um certificado de vacinação contra a covid-19 falso, pediu desculpa este sábado e explicou o que o levou a não ser vacinado

Anfang abandonou o cargo que exercia na segunda divisão alemã, ao leme do histórico emblema, no passado mês de novembro, tendo sido suspenso do futebol durante um ano e acusado pelas autoridades germânicas de forjar documentos de vacinação.

Este domingo, o técnico veio a público pedir desculpas pelo sucedido, reconhecendo que falhou no papel de "modelo". "Desapontei muitas pessoas, menti-lhes e causei muito dano à minha família. Entendo que muitas pessoas estão chateadas e desapontadas. Adoraria poder reverter o relógio e desfazer este erro", lamentou Anfang.

Markus Anfang explicou o porquê de ter decidido utilizar um certificado de vacinação falso, admitindo que a forma como o pai morreu, em 2019, ainda lhe causa medo de ser vacinado.

"Ainda tenho medo da vacinação. Ele [pai de Anfang] teve um ataque cardíaco muito grave, estava mais morto que vivo, foi rescucitado nove vezes. Eu testemunhei em primeira mão e quando vês algo assim - o teu pai a lutar pela vida - isso simplesmente muda-te. Este medo que eu tenho é um resultado disso e é dificil que eu o afaste", referiu o treinador alemão.