Ex-treinador do Sporting à caça de "bufo" no Bolonha: "Vou encostá-lo à parede"

Mihajlovic, treinador do Bolonha

Sinisa MIhajlovic revelou esta sexta-feira que até desenvolveu uma estratégia para enganar "a pessoa que passa informações à imprensa".

O Bolonha desloca-se no sábado ao reduto do Inter, em partida da 10.ª jornada da Liga italiana e, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o técnico Sinisa Mihajlovic revelou que desenvolveu um plano para apanhar... um "bufo" no clube.

"Levei a cabo um novo exercício no treino para perceber quem é que fala com os jornalistas. Quero encontrar essa pessoa e, quando conseguir, vou encostá-la à parede", começou por atirar o treinador sérvio, que teve uma passagem fugaz pelo Sporting, no final da presidência de Bruno de Carvalho.

"Não vou mudar o meu sistema de jogo, só experimentei isso para ver o que acontecia e, como sempre, tornou-se público. Se há alguém que anda a falar convosco para ter notas melhores, vão ver o que farei com ele", prosseguiu Mihajlovic, fiel ao seu estilo frontal, farto de ver informações que pretende guardar no seio da equipa publicadas na imprensa italiana.

Sobre o duelo propriamente dito com o Inter, alertou para um perigo: o avançado belga Romelu Lukaku:

"Como jogador, eu não teria conseguido pará-lo. É mais rápido, mais forte e maior do que eu. Talvez conseguisse pará-lo num ringue de boxe, mas, num campo de futebol, onde não são permitidos golpes ilegais, não saberia o que fazer", acrescentou Mihajlovic.