Ex-treinador do Chelsea aproxima-se do Norwich

Lampard tem lugar em risco no Chelsea. Shevchenko é hipótese em cima da mesa

Frank Lampard, ex-treinador do Chelsea, pode retornar à Premier League.

Após a saída de Daniel Farke do comando técnico, o Norwich parece já ter escolhido quem vai treinar a equipa. Trata-se de Frank Lampard, ex-técnico do Chelsea, que pode retornar à Premier League.

O antigo jogador inglês não treina desde que deixou os blues. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências no futebol europeu, o nome de Lampard é o favorito na equipa inglesa.

"Frank Lampard teve uma conversa com o Norwich City hoje, mas ainda nenhuma decisão foi tomada. Três nomes estão na lista. Há uma reunião planeada para avançar nas negociações", publicou Romano.

Daniel Farke foi afastado do comando da equipa esta semana, poucas horas depois da primeira vitória na Premier, diante do Brentford. O alemão deixou o Norwich depois de 208 jogos realizados e de dois títulos de campeão do Championship, em 2019 e em 2021.

O Norwich está em último lugar, a cinco pontos dos lugares de salvação do campeonato inglês.