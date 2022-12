Ex-treinador do Benfica esteve nos cuidados intensivos: "Um martírio"

Jupp Heynckes foi operado ao coração em novembro passado.

Jupp Heynckes, antigo treinador do Benfica, passou por momentos delicados, fruto de uma operação de urgência realizada no passado mês de novembro, sendo que chegou a ter as artérias completamente obstruídas.

"Foi o pior momento da minha vida. Não conseguia dormir, o tempo não passava. Foi um martírio",afirmou o alemão.

A intervenção cirúrgica decorreu no Hospital Universitário de Dusseldorf e Heynckes esteve nos cuidados intensivos durante duas semanas.

Com 77 anos, teve uma carreira de treinador recheada, com passagens, por exemplo, por Bayern de Munique e Real Madrid. Orientou as águias em 1999/2000 e início d época seguinte. No currículo, destaque para a conquista de duas Champions.