Oficial: ex-treinador de Ronaldo assume o comando do Nápoles

Rudi Garcia oficializado no campeão de Itália

Rudi Garcia, treinador francês de 59 anos que até há pouco tempo orientava Ronaldo no Al Nassr, é o novo treinador do Nápoles.

Rudi Garcia já treinou Saint-Étienne, Dijon, Le Mans, Lille, Roma, Marselha e Lyon. Fez a dobradinha em 2010/11 pelo Lille.

O Nápoles sagrou-se campeão e Spalletti deixou o clube. Sérgio Conceição chegou a ser falado para o cargo, mas o presidente, Aurelio Di Laurentiis, frisou que não pagaria cláusula para contratar um treinador, estando a ver o mercado de treinadores livres.

Galtier foi um nome falado com insistência nas últimas horas, mas a escolha recaiu em Rudi garcia, com experiência prévia no futebol italiano.