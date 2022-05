Ex-treinador de Marítimo e Belenenses acompanha Ten Hag no Manchester United

Van der Gaag vai ser adjunto de Erik Ten Hag no Manchester United

Mitchell van der Gaag, que esteve em Portugal entre 2009 e 2014, trabalha diretamente com o compatriota desde 21/22

É oficial: um dos adjuntos do novo treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, será Mitchell van der Gaag, anunciou, esta segunda-feira, o clube de Inglaterra.

"O Manchester United tem o prazer de anunciar a nomeação de Mitchell van der Gaag (...) como treinador assistente de Erik ten Hag", lê-se em comunicado.

O antigo treinador neerlandês de Marítimo e Belenenses começou a trabalhar diretamente com o compatriota Erik Ten Hag em 2021/22, ao serviço do Ajax, após ter orientado, entre 2019 e 2019, a equipa B do emblema dos Países Baixos.

A entrada de Mitchell van der Gaag no staff técnico de Ten Hag está, contudo, dependente da emissão de um visto, comunicou, ainda, o Manchester United.

Além de van der Gaag, que se notabilizou no comando técnico de Marítimo (2009-2011) e Belenenses (2013/14), Steve McClaren, antigo adjunto de Alex Ferguson no Manchester United, vai coadjuvar Erik Ten Hag em Old Trafford.