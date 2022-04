Ex-treinador de Bellingham garante: "Pode ficar muito confortável no Real Madrid"

Garantia de Pep Clotet, treinador que apostou em Jude Bellingham no Birmingham

Jude Bellingham, de acordo com a imprensa espanhola, é visto pelo Real Madrid como o sucessor natural de Luka Modric no miolo da equipa merengue e Pep Clotet, treinador que apostou no médio inglês em 2019/20, quando orientava o Birmingham no segundo escalão inglês, está confiante de que o jovem se daria bem na capital espanhola.

"Jude é um jogador muito completo, joga muito bem no ataque e na defesa... É um jogador forte que, apesar da idade, tem experiência na Liga dos Campeões e na seleção. É tão dinâmico que pode ficar muito confortável no jogo do Real Madrid", avaliou o espanhol, em entrevista ao jornal As.

Questionado sobre se existe risco de Bellingham sofrer dificuldades em adaptar-se ao futebol espanhol, Clotet destacou a "inteligência" e a "experiência" do médio como os principais fatores que o fazem acreditar numa rápida habituação do inglês à LaLiga, caso a mudança venha a acontecer.

"Jude tem a capacidade de se adaptar e mostrou isso na Alemanha. É jovem e já jogou em duas ligas muito competitivas, como o Championship e a Bundesliga. É verdade que assinar pelo Real Madrid é um passo maior, mas ele adaptou-se muito bem ao futebol alemão. É muito inteligente e eu vejo-o com essa ambição de vencer e ter sucesso. É verdade que a LaLiga é diferente das outras ligas do norte da Europa, mas Bellingham também é diferente do resto", apontou.

Jude Bellingham estreou-se como jogador profissional pelo Birmingham, no Championship, na temporada 2019/20, marcando quatro golos e duas assistências em 44 jogos, números que foram suficientes para o clube decidir reformar o número da camisola do jovem de 18 anos (22), aquando da saída para o Dortmund.

A atravessar a segunda época na Bundesliga, Bellingham leva seis golos e 13 assistências em 38 jogos pelo Dortmund, clube pelo qual está vinculado contratualmente até 2025.