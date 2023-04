Ex-Tottenham incrédulo com goleada: "Como raio estou desempregado?"

Danny Rose comentou a goleada sofrida pelos spurs diante do Newcastle, em que já estavam a perder por cinco golos de diferença com apenas 21 minutos decorridos.

Danny Rose, lateral esquerdo que representou o Tottenham entre 2007 e 2021 e que se encontra atualmente sem clube, comentou no domingo o jogo da sua antiga equipa frente ao Newcastle, que terminou com uma goleada dos magpies por 6-1, sendo que ao intervalo, já estavam a vencer por cinco golos de diferença.

O defesa inglês, de 32 anos, mostrou-se incrédulo com a exibição defensiva dos spurs, soltando um desabafo que resume a tarde de pesadelo que a formação londrina atravessou em St. James Park.

"O Jamie [Redknapp] disse que tens de ter as pessoas certas para jogar com quatro defesas. Enganei-me [ao defender a utilização desse sistema], mas houve demasiados erros. Tudo o que tenho pensado após esta primeira parte é: 'Como raio estou desempregado?' Estar a perder por 5-0 ao fim de 20 minutos não é algo de um clube que supostamente é grande", criticou, em direto para a Sky Sports.

Com a derrota, o Tottenham segue no quinto lugar da Premier League, com 53 pontos, menos seis do que o Manchester United (quarto) e Newcastle (terceiro), tendo dois jogos a mais do que os red devils e mais um do que os magpies.