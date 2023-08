Ex-Sporting Slimani perto de rumar ao Brasil

Livre no mercado, o avançado argelino deverá assinar contrato com o Coritiba.

Islam Slimani está a finalizar o acordo com o Coritiba e deverá mudar-se em breve para o futebol brasileiro, noticia o jornal GloboEsporte. O avançado, de 35 anos, está sem clube depois de uma época em que começou no Brest, de França, e terminou no Anderlecht, da Bélgica.

Pelos dois clubes, fez um total de 34 jogos, 11 golos e quatro assistências.

O ex-Sporting poderá, agora, jogar com outras caras conhecidas do futebol português: Rodrigo Pinho, Fransérgio e Maurício Antônio.

O Coritiba é 18.º e antepenúltimo classificado do Brasileirão.