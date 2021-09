Ex-Sporting Slimani faz um póker e iguala recorde de golos na Argélia

Slimani tem agora 36 golos pela seleção da Argélia. Está apenas a um de ser o maior goleador de sempre daquele país.

A Argélia venceu o Djibouti por 8-0, na qualificação africana para o Mundial'2022, e Islam Slimani marcou quatro golos. Além do póker, o ex-Sporting tem outro motivo ainda para festejar: igualou Abdelhafid Tasfaout no topo de goleadores da seleção magrebina, com 36.

Quer isto dizer que na terça-feira, diante do Burkina Faso, o avançado do Lyon pode tornar-se o melhor marcador de sempre da seleção argelina.

Slimani, de 33 anos, tem 75 internacionalizações.