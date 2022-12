Ex-Sporting Sarabia quer jogar mais e poderá deixar o PSG em janeiro

Extremo espanhol estará insatisfeito com a utilização que tem tido e quer sair do PSG, adianta o jornal francês L'Équipe.

Pablo Sarabia está insatisfeito com a utilização que tem tido no Paris Saint-Germain e poderá deixar o clube no mercado de transferências de janeiro, segundo o jornal francês L'Équipe. O extremo espanhol está "tapado" por Messi, Neymar e Mbappé e, nesta temporada, somou 488 minutos repartidos por 16 jogos (não marcou nem assistiu).

De acordo com aquela publicação, o emblema parisiense não se opõe à saída do ex-Sporting.

Recorde-se que Sarabia esteve em Alvalade na época 2021/22, tendo feito 45 jogos (21 golos e oito assistências). As boas exibições valeram-lhe um lugar no plantel do PSG para a presente temporada, mas o tridente ofensivo de Galtier tem dado poucas oportunidades ao jogador de 30 anos.