Ex-Sporting Santiago Arias sem clube há cinco meses

Antigo lateral direito jogou ainda no Atlético de Madrid, no PSV e no Bayer Leverkusen. Mas está sem clube desde o início da época

Santiago Arias, polivalente defesa que passou pelo Sporting entre 2011 e 2013, oriundo do La Equidad, da Colômbia, vive momentos difíceis na sua carreira.

Aos 31 anos, o colombiano está sem clube desde o início da temporada e continua, mesmo sendo agente livre, sem encontrar um destino que o convença.

Depois de sair dos leões, Arias jogou no PSV, no Atlético de Madrid, no Bayer Leverkusen e no Granada, de onde saiu no verão.

Falou-se que terá sido oferecido ao Millonarios, da Colômbia, mas o clube já negou essa versão e garantiu que não tem interesse no jogador.

Arias foi ainda internacional colombiano em 54 ocasiões.