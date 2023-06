Ex-Sporting prolonga ligação com o Sevilha

Redação com Lusa

Nemanja Gudelj renovou contrato com o clube espanhol até 2026

O futebolista sérvio Nemanja Gudelj renovou contrato com o Sevilha até 2026, anunciou este sábado o clube espanhol, com o médio ex-Sporting a permanecer no clube pelo qual alinha desde a época 2019/20.

O internacional sérvio, de 31 anos, prolongou o seu contrato com o Sevilha, clube com o qual venceu a Liga Europa desta época, numa final frente à Roma de José Murinho, decidida no desempate por penáltis.

Nemanja Gudelj chegou ao Sevilha em 2019, depois de na época anterior ter alinhado no Sporting por empréstimo dos chineses do Guangzhou Evergrande. O médio, que também pode jogar a central, alinhou na última época em 53 jogos nas diferentes competições, com quatro golos marcados.