Ex-Sporting não joga há mais de três anos e agora falhou acordo no Brasil

Renan Ribeiro não vai reforçar o Coritiba, treinado por António Oliveira.

Renan Ribeiro parecia estar prestes a ser oficializado como reforço do Coritiba, de António Oliveira, mas o acordo caiu. A informação é do GloboEsporte, assegurando que um desentendimento no que toca a valores acabou por afastar em definitivo as partes.

O Coritiba não perdeu tempo e terá garantido a contratação de Luan Polli, do Fortaleza, esperado na sexta-feira para ser apresentado como reforço.

Renan Ribeiro, que passou pelo Sporting e pelo Estoril, não disputa um jogo desde dezembro de 2019: foi titular e expulso na derrota (0-3) dos leões com o LASK, para a Liga Europa.