Ex-Sporting Matías Fernández anuncia o fim da carreira: "Foram anos inesquecíveis"

Aos 36 anos, o médio chileno pendura as botas. Jogou no Sporting entre 2009 e 2012.

Matías Fernández anunciou, na noite de terça-feira, que decidiu colocar um ponto final na carreira de futebolista. "Chegou a hora de despedir-me... Foram anos inesquecíveis. Obrigado, Senhor", escreveu o médio internacional chileno, de 36 anos, na rede social Instagram, a acompanhar um vídeo em que faz um discurso de despedida.

Matías Fernández foi jogador do Sporting entre 2009 e 2012, tendo feito 116 jogos (19 golos e 10 assistências). "Sporting, a minha segunda casa. Força Sporting", ouve-se no vídeo acima.

Numa carreira em que representou Colo-Colo, Villarreal, Sporting, Fiorentina, Milan, Necaxa, Junior Barranquila e La Serena, fez 660 jogos e 117 golos.

Venceu uma Copa América pelo Chile, por quem foi 74 vezes internacional e marcou 14 golos. Tem ainda no currículo uma Supertaça de Itália, uma Supertaça do México, uma Taça Clausura do México, uma Liga Colombiana Apertura, uma Liga Chilena Clausura, uma Liga Chilena Apertura e uma Taça do Chile.