O avançado Matheus Pereira muda-se para o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

Afastado da equipa principal do Al Hilal, Matheus Pereira foi, este domingo, anunciado como reforço do Al Wahda. O jogador formado no Sporting troca, assim, a Arábia Saudita pelos Emirados Árabes Unidos num negócio que contempla um empréstimo até ao final da presente temporada.

A chegada do brasileiro de 26 anos pode facilitar a saída de Pizzi do Al Wahda - o internacional português tem sido apontado ao Estoril.