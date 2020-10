Jesé Rodriguez continua com vida difícil depois de deixar o Sporting

Avançado espanhol do Paris Saint-Germain não foi inscrito para disputar a próxima edição da Liga dos Campeões e tem sido ausência constante nos jogos internos

O futuro do futebolista espanhol Jesé Rodriguez não vai passar por Paris a longo prazo. O extremo ficou de fora da lista de opções de Tomas Tuchel para disputar a próxima fase de grupos da Liga dos Campeões, mais um sinal de que não conta para o treinador alemão do Paris Saint-Germain.

No início desta temporada, Jesé Rodriguez assumia-se como um possível substituto do habitual titular Mauro Icardi. Porém, quando o avançado argentino falhou um jogo pela equipa parisiense, Jesé não foi, sequer, a alternativa.

Até ao momento, Jesé Rodriguez apenas participou num jogo do Paris Saint-German, nomeadamente o embate, fora de portas, contra o Lens (derrota por 1-0), no qual o avançado espanhol foi suplente utilizado e entrou a 16 minutos do final da partida da Ligue 1.

Ademais, Jesé Rodriguez foi inclusive convocado para os jogos da primeira e sexta jornadas do campeonato francês, mas não mereceu a confiança do técnico Tomas Tuchel para entrar em campo.

Outro dos fatores que colocam em causa a continuidade de Jesé Rodriguez, que na época passada representou o Sporting, é a contratação do avançado italiano Moise Kean, que lhe retirou espaço no plantel do emblema francês.

Jesé Rodriguez, de 27 anos de idade, deverá deixar a capital francesa no próximo período de transferências, em janeiro, apesar de o seu contrato vigorar até 2022, pois o diretor desportivo Leonardo e o dono do clube Al-Khelaifi não pretendem a sua permanência no PSG.