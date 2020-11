Ex-Sporting, Jeffrén recorda caminho difícil ao sair da "bolha" Barcelona

Em entrevista ao El Periodico, avançado venezuelano passou a limpo dificuldades que enfrentou na carreira após sair da "bolha" que é o Barcelona, clube que o lançou. Aos 32 anos, o avançado venezuelano Jeffrén defende atualmente o Slaven, da Croácia.

"Estar no Barcelona é como estar numa bolha, onde tens tudo. Longe de Camp Nou faz frio, muito frio. Muda tudo, começando pela forma de jogar e essa mudança foi difícil para mim, assim como para outros ex-jogadores do clube. No Barcelona, acostumas-te a ganhar desde miúdo, a ser muito superior e quando sair, mesmo que passes por bons clubes, como é o Sporting, cais no mundo real", afirmou Jeffrén.

O avançado esteve no Sporting por duas épocas, 2011/2012 e 2012/2013. Em seguida, passou por equipas como o Valladolid, Eupen (Bélgica) e Grasshoppers (Suíça). Os elogios, a pesar pelas palavras, não foram além do vivido com os leões.

"Passas por equipas que não jogam futebol, onde tens que lutar muito mais do que jogar. Descobres que o futebol e a vida são mais perder 3-0 do que ganhar 3-0. Faz frio longe de Camp Nou, mas há vida para além do Barça", disse o venezuelano.