Ex-Sporting e Benfica Carrillo troca de clube na Arábia Saudita

Avançado peruano deixa o Al Hilal, de Jorge Jesus, e vai jogar na segunda divisão da Arábia Saudita, no Al Qadisiyah.

André Carrillo, de 32 anos, está de saída do Al Hilal, clube treinado por Jorge Jesus e onde joga Rúben Neves, e vai assinar por duas temporadas pelo Al Qadisiyah, onde ganhará seis milhões de euros por ano.

O avançado peruano, que passou pelo Sporting e pelo Benfica, está há seis épocas no Al Hilal (contando com 2023/24) e vai agora mudar de ares, para um projeto cujo objetivo é a subida de divisão - o Al Qadisiyah já contratou também Luciano Vietto, outro ex-Al Hilal e que também jogou no Sporting.