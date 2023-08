Al Hilal, de Jorge Jesus, confirma saída do ex-Sporting e Benfica Carrillo

Jogador estará a caminho da segunda divisão da Arábia Saudita.

Está confirmada a saída de André Carrillo do Al Hilal. O avançado peruano, de 32 anos, despede-se ao fim de seis anos, com Ligas Sauditas, duas Supertaças e uma Taça do Rei conquistadas.

"As grandes histórias nunca acabam. Sempre no nosso coração, Carrillo", refere o emblema orientado por Jorge Jesus a acompanhar um vídeo de despedida.

O ex-Sporting e Benfica vai jogar no Al Qadisiyah, da segunda divisão da Arábia Saudita. É o clube onde joga o também ex-Al Hilal Luciano Vietto.