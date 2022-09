Ex-Sporting Bryan Ruiz termina carreira com duelo que "sempre quis jogar"

Avançado de 37 anos joga no Alajulense, da Costa Rica. Vai terminar a carreira no dia 17 de dezembro.

Bryan Ruiz vai terminar a carreira de futebolista no dia 17 de dezembro com um jogo particular entre o Alajulense, clube que representa atualmente, e o Twente, dos Países Baixos, que representou entre 2009 e 2011.

"É uma despedida sonhada. Espero-vos a todos no Estádio Alejandro Morera Soto para este jogo que eu sempre quis jogar", anunciou nas redes sociais o avançado que passou pelo Sporting entre 2015 e 2018.

Bryan Ruiz vestiu também as cores do Gent, do Fulham, do PSV e do Santos.