Ex-Sporting anunciado como reforço na segunda divisão saudita

O Al Qadisiyah, da segunda divisão saudita, anunciou esta quarta-feira a contratação de Luciano Vietto, avançado argentino que passou pelo Sporting entre 2019 e 2021 e estava livre no mercado, depois de ter terminado contrato com o Al Hilal, agora treinado por Jorge Jesus, no final da época passada.

O avançado de 29 anos parte para a sua quinta temporada consecutiva na Arábia Saudita, com a imprensa argentina a referir que deverá auferir um salário a rondar os seis milhões de euros por época no Al Qadisiyah.

Na época passada, Vietto apontou oito golos e duas assistências em 29 jogos pelo Al Hilal. Na carreira, conta ainda com passagens pelo Fulham, Valência, Atlético de Madrid, Sevilha, Villarreal e Racing Club (Argentina), onde cumpriu a formação.