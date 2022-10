Ex-Sporting anunciado a custo zero na segunda divisão espanhola

Lumor, antigo lateral esquerdo do Sporting e do Portimonense, é reforço do Málaga.

O Málaga, atual penúltimo classificado da segunda divisão espanhola, anunciou esta quarta-feira a contratação, a custo zero, de Lumor, antigo lateral esquerdo do Sporting e do Portimonense que estava sem clube.

O internacional ganês passou pela formação do FC Porto, antes de se ter destacado ao serviço dos algarvios, entre 2015 e 2018, levando o Sporting a investir 2,5 milhões de euros na sua contratação, em janeiro de 2018.

Lumor, de 26 anos, nunca conseguiu afirmar-se de leão ao peito (nove jogos no total), tendo cumprido empréstimos nos turcos do Goztepe e no Maiorca, da LaLiga, até ao momento da sua desvinculação a Alvalade, no verão do ano passado.

Depois de uma breve passagem pelo Aris, da Grécia, Lumor vai agora tentar ajudar o Málaga a sair dos lugares de despromoção da LaLiga 2.