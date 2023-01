Ex-Sporting Acuña queixa-se de falta de apoio do Sevilha: "Entristeceu-me um pouco"

Internacional argentino queria que o Sevilha esclarecesse, publicamente, a lesão do jogador. Depois de marcar na vitória sobre o Getafe, Acuña garantiu que esteve sempre "comprometido com o clube".

Marcos Acuña marcou na vitória (2-1) sobre o Getafe, no domingo, e após a partida foi questionado sobre os rumores que davam conta de alguma falta de compromisso do jogador para com o clube espanhol. O lateral-esquerdo disse que foram ditas "muitas mentiras" e queixou-se por não ter sido apoiado pelo emblema sevilhano.

"Queria esclarecer isso. Disseram-se muitas mentiras sobre as minhas lesões e acho que não tive o apoio devido do clube. Isso entristeceu-me um pouco, porque sou jogador do Sevilha e o clube devia ter esclarecido, publicamente, a minha lesão. Sempre estive comprometido com o clube", atirou na flash interview, em declarações proferidas no canal oficial do Sevilha.

Os rojiblancos ocupam o 17.º lugar da LaLiga, o primeiro acima da zona de descida, com 17 pontos, os mesmos do 18.º colocado, o Cádiz.