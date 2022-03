Ex-Sporting a jogar na Ucrânia apontado ao Palmeiras

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O Palmeiras continua à procura de um avançado e a imprensa brasileira fala na hipótese de ser contratado Fernando, brasileiro do Shakhtar Donetsk que passou pelo Sporting.

Fernando dos Santos Pedro, avançado do Shakhtar Donetsk, está a ser apontado ao Palmeiras, de Abel Ferreira. O brasileiro, de 23 anos, não tem o futuro definido devido à guerra na Ucrânia e sabe agora que pode assinar por outro clube livremente.

A FIFA anunciou na segunda-feira que os jogadores/treinadores estrangeiros que participem nos campeonatos russos e ucranianos podem rescindir contrato com as equipas em que estão, o que poderia facilitar uma ida do futebolista que passou pelo Sporting para o Verdão.

Em 2019, Fernando passou pelos sub-23 leoninos (seis jogos e um golo), antes de regressar ao Shakhtar.

O Palmeiras continua à procura de um ponta de lança. Dudu e Rony, que jogam com mais regularidade, não são um número 9 e as outras opções são Deyverson e Rafael Navarro, menos utilizados. Luiz Adriano saiu no final da última temporada.