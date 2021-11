Ex-Sheffield United deixou o futebol devido a lesões, mudou-se para a construção civil e, agora, ganhou a lotaria

Terry Kennedy representou o Sheffield United, mas as lesões obrigaram-no a desistir do futebol. Agora, ganhou um milhão de libras na lotaria.

A vida de Terry Kennedy tem sido uma montanha-russa de sorte e azar. O antigo defesa-central inglês, agora com 28 anos, desistiu do futebol devido a sucessivas lesões e teve de mudar de vida, passando a trabalhar como operador de máquinas na construção civil. Recentemente, ganhou um milhão de libras [1,19 milhões de euros] na lotaria.

O ex-futebolista chegou a representar o Sheffield United, onde se formou, na League One, equivalente à terceira divisão do futebol inglês, e no Championship, segunda divisão. Nesse clube, jogou ao lado de Harry Maguire, defesa-central do Manchester United e da seleção inglesa, e defrontou jogadores como Jesse Lingard ou Paul Pogba, que vingam na Premier League.

Em 2016 deixou o Sheffield United e ainda passou por clubes de divisões inferiores, em Inglaterra, mas em 2019 deixou o futebol definitivamente.

Veja o vídeo do momento em Terry Kennedy soube que foi premiado: