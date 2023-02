Ex-Santa Clara oferece-se para ajudar família vítima do sismo

O brasileiro Lincoln, que joga no Fenerbahçe, está disposto a pagar as despesas de hotel de uma família vítima do sismo na Turquia.

O ex-Santa Clara Lincoln Henrique anunciou, nas redes sociais, que quer pagar as despesas de hotel a uma família que tenha ficado sem casa na sequência do terramoto que assolou a Turquia e a Síria.

"Todos nós devemos ajudar todas as vítimas do sismo. Como família, gostaríamos de receber uma família com crianças cuja casa tenha sido destruída pelo terramoto até que tudo isto chegue ao fim. As autoridades podem contactar-nos. Estou disposto a cobrir todas as despesas de hotel da família que vier para Istambul", escreveu o médio-ofensivo que joga no Fenerbahçe, de Jorge Jesus.