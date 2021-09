Ex-Sampdória quer voltar ao futebol após 12 anos suspenso por doping

Francesco Flachi, antigo ídolo da Sampdória, tem atualmente 46 anos e uma oferta de um clube da quinta divisão.

Doze anos após ser suspenso do futebol por doping, o ex-avançado Francesco Flachi, atualmente com 46 anos, pode voltar ao futebol. Apontado como uma antiga estrela do futebol italiano, ele tem uma proposta do Signa, equipa da quinta divisão italiana, e afirma que voltará a atuar profissionalmente.

"Perdi tudo naquele exato momento [do doping]", disse Flachi à BBC Sport. "Fui um ídolo em Génova. Tinha começado o ano com dois golos e tinha sido convocado pela seleção nacional recentemente", recorda-se.

"Estou muito animado porque a data desse regresso está a aproximar-se", disse Flachi. "Tudo começou como uma brincadeira, mas depois foi ficando mais sério. Eu já estava a ajudar o Signa, dando uma mão na formação", acrescentou.

Flachi afirma que está a aprimorar a forma física e deverá estar apto a voltar como jogador, quando o castigo acabar em janeiro de 2022.