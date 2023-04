Lembra-se de Drenthe? Agora é auxiliar médico: "Vejo um lado totalmente diferente do mundo"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Royston Drenthe está no clube amador Kozakken Boys, dos Países Baixos, e ajuda doentes com demência

Royston Drenthe, antigo jogador do Real Madrid e da seleção dos Países Baixos, com 35 anos, com uma carreira recheada de polémicas, altos e baixos, está a viver uma fase nova da sua vida e para se tornar melhor pessoa começou a trabalhar como auxiliar médico.

"Toda a minha família sempre trabalhou na área médica. Uma tia minha é enfermeira e a minha mãe e ela trabalham com a saúde. Há alguns anos eu pensei em fazer alguns cursos e estudar para ver onde isso me levava. Vejo um lado totalmente diferente do mundo. Isso ajuda-me a tornar-me uma pessoa melhor nesta sociedade. Era isso que eu procurava na minha carreira e consegui encontrar isso", afirmou, à NOS.

Enquanto mantém a forma no clube amador Kozakken Boys, Drenthe é auxiliar médico num departamento para pessoas com demência.