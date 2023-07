Ex-Real Madrid revela abordagem do Barcelona: "Não sairia por todo o ouro do mundo"

Isco, que representou o gigante merengue entre 2013 e 2022, revelou que o Barcelona, na altura presidido por Josep Maria Bartomeu, tentou contratá-lo em 2018.

Isco, que está sem clube há vários meses, depois de ter rescindido contrato com o Sevilha em dezembro do ano passado, concedeu esta terça-feira uma longa entrevista ao jornal Marca, revelando que, em 2018, quando representava o Real Madrid, foi alvo de uma abordagem do Barcelona.

Os catalães, que na altura eram presididos por Josep Maria Bartomeu, tentaram convencer o criativo espanhol, atualmente com 31 anos, a trocar o Santiago Bernabéu por Camp Nou, mas Isco garantiu que nem considerou a mudança, renovando contrato com o Real pouco tempo depois.

"[O Real Madrid] Renovou comigo no ano do Mundial porque me faltava um ano e merecia-o. E porque tinha muitas ofertas e havia receio que fosse para alguma equipa rival. Sim, falo do Barcelona. Bartomeu ligou-me e com o que pagava nessa altura... Mas estava muito bem no Real Madrid com os meus colegas e com um ambiente incrível no balneário. Era a equipa dos meus sonhos, onde tinha vencido aquilo com que sonhava. Não sairia do Real Madrid por todo o ouro do mundo. A cidade é maravilhosa e, como estava a desfrutar no Real Madrid, sabia que não iria desfrutar noutro sítio", recordou.

Quanto ao seu futuro, Isco admitiu que pretende abraçar a primeira experiência internacional da sua carreira, explicando que ainda não assinou por um clube até agora devido a não se ter sentido "preparado mentalmente".

"Não me vou retirar. Seja onde for, vou jogar. Jogo futebol desde os três anos e nunca parei até agora. Mas vou voltar em breve. Tive ofertas de Itália, Turquia, Arábia Saudita, Espanha... Mas não queria ir para um sítio sem estar mentalmente preparado. Agora sim, estou. Priorizo atualmente ir para fora [de Espanha]. Joguei no Valência, Málaga, Sevilha e Real Madrid e tenho a ambição de ter uma experiência a jogar noutra Liga, aprender outro idioma e também crescer pessoalmente fora de Espanha. Não fecho portas a nada", rematou.