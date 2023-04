Ex-PSV condenado a pena de prisão por acidente que matou criança

Em 2021, Rai Vloet conduzia, embriagado, a 203 km/h e provocou um acidente que provocou a morte de uma criança de quatro anos. Foi condenado a dois anos e meio de prisão.

Rai Vloet, médio dos russos do FK Ural, foi condenado a dois anos e meio de prisão, esta segunda-feira, por ter provocado um acidente que provocou a morte de uma criança de quatro anos, em 2021.

No momento do desastre, o futebolista de 27 anos conduzia embriagado e seguia a 203 km/h, quando regressava de uma festa. Embateu na traseira de um carro e provocou a morte da criança - os pais e a irmã do menino também seguiam no veículo.

O neerlandês foi ainda proibido de conduzir durante quatro anos.

Rai Vloet começou a carreira no PSV, onde também fez a formação. Entretanto representou SC Cambuur, FC Eindhoven, NAC Breda, Frosinone, Sint-Truiden, Excelsior, Heracles Almelo, Astana e FK Ural.