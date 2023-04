Foi uma promessa do Arsenal e ficou tetraplégico após consumir bebida adulterada

Daniel Cain, antes e depois do trágico episódio

Daniel Cain, de 23 anos, ficou num estado tetraplégico em junho de 2020, após uma noite de copos que acabou de forma trágica.

Daniel Cain, antigo produto da formação do Arsenal, viu a sua vida ganhar contornos trágicos numa fatídica noite de 2020, em que estava a divertir-se numa noite de copos com os amigos, até que consumiu uma bebida adulterada e desfaleceu, acabando por ficar num estrado tetraplégico.

A história é reveladapela família no jornal The Independent, que explica que o antigo jogador, de 23 anos e que também tem qualificações de engenheiro eletrónico, requere atualmente cuidados de 24 horas em casa, já depois de ter passado dois anos e meio a trocar de hospitais e casas de atendimento.

Tudo começou no dia 9 de junho de 2020, quando Cain entrou em paragem cardiorrespiratória após consumir a tal bebida. Os paramédicos chamados ao local precisaram de 24 minutos para conseguir recuperar o seu batimento cardíaco e, após ter sido levado ao hospital, o jogador passou 25 dias em coma.

Os vários minutos que passou sem oxigénio no cérebro condenaram a recuperação de Cain, que ficou num estado vegetativo, ganhando algumas funções cognitivas com o passar do tempo. Ainda assim, necessita de cuidados constantes, estando a receber ajuda de uma organização sem fins lucrativos desde janeiro.

De resto, a família de Cain está à procura de ajuda financeira para os tratamentos do ex-jogador, tendo aberto uma campanha no "GoFundMe" para o efeito, que já angariou mais de 63 mil euros.