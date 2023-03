Ex-presidente do Valência condenado por abuso sexual a um jogador menor de idade

Acontecimentos remontam a 2020 e o menor tinha, na altura, 16 anos

O ex-presidente do Valência Pedro Cortés foi condenado a um ano e dez meses de prisão por abuso sexual de um jogador da formação do clube, quando este tinha 16 anos.

O caso remonta a 2020 e o abuso que foi denunciado foi após um almoço em que Pedro Cortés convidou o jovem da cantera para almoçar com a sua família. Durante o repasto, encostou-se ao menor e disse-lhe ao ouvido "vou-te comer inteirinho".

Depois do almoço, Cortés levou o jogador à cidade desportiva e, no carro, colocou a mão direita na sua perna, acabando com a mão nos genitais. O rapaz afastou então a mão e Pedro Cortés terá dito "vida só há uma e há que desfrutar".

Refira-se que o condenado vai recorrer. E sendo uma pena de menos de dois anos, não tendo antecedentes, não cumprirá prisão efetiva.

A condenação também implica que não se pode aproximar a menos de 200 metros da vítima.

Pedro Cortés foi presidente do Valência de 1997 a 2002.