Ex-presidente da CONCACAF não quer ser julgado nos Estados Unidos

Jack Warner está sob acusação judicial do Departamento de Justiça dos EUA

Jack Warner está sob acusação, desde 2015, como parte de uma investigação à FIFA, sendo suspeito do pagamento em troca de votos para a organização do Mundial pela África do Sul

Acusado de fraude, corrupção e branqueamento de capitais, Jack Warner, antigo presidente da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF), apelou à anulação do processo de extradição para os Estados Unidos para evitar ser julgado no país pela eventual prática dos referidos crimes.

A equipa causídica de Jack Warner expôs, esta terça-feira, os argumentos finais perante o Conselho Privado do Reino Unido para que anule o possível ato de extraditar o também antigo vice-presidente da FIFA a partir da Trinidad e Tobago, país onde se encontra e do qual é natural.

Warner está sob acusação judicial, feita pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, desde 2015, como parte de uma investigação do órgão à governança da FIFA nas décadas anteriores, tendo o procurador-geral de Trinidad e Tobago assinado uma autorização para proceder à extradição de Warner, que contestou a decisão.

O ex-presidente da CONCACAF defende que não foram fornecidas quaisquer provas que os EUA pretendiam utilizar para assegurar a sua presença perante a Justiça norte-americana e denota ilegalidade na Lei de Extradição da Commonwealth.

O Conselho Privado do Reino Unido vai tomar a última decisão sobre o recurso da Warner, que esgotou, assim, os canais legais de recurso no país de origem. O seu último recurso indeferido na Trindade e Tobago ocorreu em junho de 2019.

Warner ficou acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA por suspeita de alegados pagamentos a antigos membros do comité executivo da FIFA para que votassem favoravelmente à organização do Mundial'2010 pela África do Sul.

A resolução deste caso poderá levar outro mais além: os EUA consideram que o ex-presidente da CONCACAF é uma das chaves para desvendar um esquema profundo e alargado de corrupção da FIFA, então sob presidência de Sepp Blatter.