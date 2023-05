Ex-Paços de Ferreira apanhado no escândalo das apostas no futebol brasileiro

Fernando Neto com a camisola do Paços de Ferreira

Fernando Neto, do São Bernardo, jogou nos castores em 2014. Aceitou dinheiro para ser expulso, mas só viu o amarelo

Um jogador que passou por Portugal está entre os oito atletas que são réus no caso do escândalo das apostas no futebol brasileiro: Fernando Neto, que jogou no Paços de Ferreira em 2014, por empréstimo do Fluminense.

Atualmente ao serviço do São Bernardo, o defesa arrisca pena de prisão de dois a seis anos e uma multa, por atos que falsearam o resultado de uma competição desportiva.

Neto aceitou 92 mil euros (500 mil reais), chegando a receber sete mil por adiantado (40 mil reais), para ser expulso no Sport-Operário, da Série B, em 2022 (viu amarelo, mas não foi expulso).