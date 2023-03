Ex-mulher de Tuchel alega o que terá ditado a saída do treinador do Chelsea

Alemão saiu no início da época, de forma surpreendente. Terá perdido a confiança dos jogadores, para além de outras razões misteriosas

Mesmo depois de ter sido campeão europeu e de ter chegado a diversas finais domésticas, Thomas Tuchel foi afastado do comando técnico do Chelsea no início da temporada. A decisão foi associada à chegada de Todd Boehly, o novo dono do clube, mas a ex-mulher do treinador deu novos dados.

De acordo com o jornal Bild, Sissi revelou que Tuchel perdeu a confiança e o respeito do plantel. Para além disso, foram atribuídas outras "misteriosas razões extra campo" para a saída do alemão, campeão europeu de clubes em 2021.

Thomas Tuchel foi afastado do comando técnico dos blues depois de sete jogos realizados, onde conseguiu três vitórias.