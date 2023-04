Ex-mulher pretendia metade da fortuna de Hakimi, mas recebeu más notícias

A atriz Hiba Abouk está separada de Achraf Hakimi, jogador do PSG acusado de agressões sexuais.

Hiba Abouk, modelo e mulher de Achraf Hakimi, está em processo de divórcio para se separar legalmente do futebolista do PSG, indiciado em março pelo Ministério Público francês após ter sido acusado de violação por uma mulher de 23 anos, no dia 25 de fevereiro, na sua residência em Paris.

De acordo com a First Magazine, a atriz espanhola pretendia ficar com metade dos bens e fortuna do internacional marroquino, de 24 anos, mas recebeu notícias amargas sobre o seu património.

Isto porque, apesar de Hakimi ser um dos jogadores mais bem pagos da Ligue 1, com um salário estimado em cerca de um milhão de euros por mês, não tem qualquer bem em seu nome, devido a ter colocado todos os seus ganhos em nome da sua mãe há bastante tempo.

A antiga companheira do defesa terá descoberto isso mesmo quando se dirigiu aos tribunais para se inteirar do montante que lhe seria devido, no âmbito da separação legal.

Leia também Internacional "Os ingleses pensam que têm a Liga mais forte e mais espetacular do mundo..." Com um pé nas meias-finais da Liga dos Campeões, após a vitória frente ao Chelsea (2-0) na primeira mão dos "quartos", o Real Madrid vai visitar o reduto do Cádiz no sábado, em jogo da 29.ª jornada da LaLiga.