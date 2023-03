Ex-mulher de Hakimi e as acusações de violação: "Um choque, estou do lado das vítimas"

A atriz Hiba Abouk está separada de Achraf Hakimi, jogador do PSG acusado de agressões sexuais

Hiba Abouk, modelo e mulher de Achraf Hakimi, está em processo de divórcio para se separar legalmente do futebolista do PSG e viu-se, dada a relação com o jogador, envolvida no escândalo da acusação de violação contra este. Assim, esta segunda-feira Hiba Abouk publicou nas redes sociais um comunicado no qual se afasta do caso e defende estar sempre do lado das vítimas.

"A realidade é que há algum tempo atrás, após muita reflexão, o pai dos meus filhos e eu tomámos a decisão de acabar com a nossa relação, muito antes dos acontecimentos em que me vi envolvida mediaticamente e dos quais sou totalmente alheia. Depois de tomar a decisão de separar legalmente e acabar com a nossa convivência, na pendência do processo de divórcio, quem teria imaginado que para além de enfrentar a dor bem conhecida que uma separação implica, e de lamentar o fracasso de um projeto familiar ao qual me tinha entregado de corpo e alma, eu teria de enfrentar esta ignomínia. Preciso de tempo para digerir este choque. Escusado será dizer que na minha vida sempre estive e estarei do lado das vítimas, por isso, dada a seriedade da acusação, só podemos confiar no curso adequado da justiça. Por favor, respeitem a minha privacidade e a dos meus filhos nestas circunstâncias sensíveis. Obrigado a todas as pessoas que me demonstraram o seu apoio, afeto e respeito", escreveu a modelo.