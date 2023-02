"Se punha as mãos no fogo por Dani Alves? Não. Punha o corpo inteiro"

Dinorah Santana, ex-mulher do lateral, continua a acreditar na inocência do internacional brasileiro, que apresentou, nos últimos dias, uma nova versão sobre o caso.

Dinorah Santana, ex-mulher de Dani Alves, continua a acreditar na inocência do internacional brasileiro. Para a antiga companheiro, o jogador nem devia estar, neste momento, como detido.

"Estão a condená-lo sem que tenha sido julgado. O Dani era incapaz de desonrar uma mulher. Estive casada com ele 10 anos e conheço-o desde os 22. Toda a gente que o conhece sabe que ele não seria capaz de uma coisa destas. Dói bastante... As pessoas julgam pelo que leem na imprensa, cada um faz o seu próprio juÍzo. O Dani está na prisão por risco de fugir, porque tem outra nacionalidade e uma vida financeira muito estável. Não está preso porque seja culpado, só no julgamento será julgado. Se punha as mãos no fogo por ele? Não. Punha o corpo inteiro", referiu, em entrevista ao Sport.

Santana lembra que esta situação não está a ser fácil de gerir para a família do atleta.

"Não estamos bem. Ninguém que conheça o Dani, que goste dele, pode estar bem com esta situação. Não conseguimos acreditar no que está a acontecer, é incrível. Nem nos nossos piores pesadelos podíamos imaginar uma coisa assim. É muito complicado", explicou, na mesma entrevista.

Dani Alves apresentou, nos últimos dias, mais uma versão dos acontecimentos no âmbito do caso de violação de que é acusado, num episódio que terá ocorrido numa discoteca de Barcelona no passado mês de dezembro. Em tribunal, o lateral internacional brasileiro, segundo a rádio Antena 3, admitiu ter existido "penetração", garantindo que tudo terá acontecido com o consentimento da jovem de 23 anos que o acusa